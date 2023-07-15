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Dünya

Times Meydanı'nda 15 Temmuz anma programı düzenlendi

New York'un ünlü Times Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için anma töreni yapıldı.

AA15 Temmuz 2023 Cumartesi 23:33 - Güncelleme:
Times Meydanı'nda 15 Temmuz anma programı düzenlendi
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Program, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlendi.

Times Meydanı'nda Türk bayraklarıyla donatılmış dijital panoda gün boyu "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" mesajı yayımlandı.

Program, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

15 Temmuz şehitlerini temsilen 253 ayakkabının sergilendiği alanda, bir de konser dinletisi gerçekleştirildi.

"FETÖ'NÜN TÜM FAALİYETLERİ ENGELLENMELİ"

Burada bir konuşma yapan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, FETÖ'nün darbe girişiminde ülkeleri için canlarını ortaya koyan 15 Temmuz şehitlerini saygıyla andığını kaydetti.

Özgür, FETÖ'nün suçsuz sivilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Cumhurbaşkanlığını hedef aldığını anlatarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türk halkı darbe girişimine karşı çıktı ve girişim halkın iradesiyle engellendi." dedi.

FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit teşkil ettiğini vurgulayan Özgür, "Öncellikle ABD olmak üzere tüm ülkelere FETÖ'nün faaliyet göstermesini engellemeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Program kapsamında New York semalarında kuyruğuna asılı dev pankartta, "15 Temmuz 2016'da 253 masumun canına kıyanlar, size tahmin ettiğinizden çok daha yakın bir yerde yaşıyor." ifadeleri yazılan bir uçak yol aldı.

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