Dünya

Times Meydanı'nda katil Netanyahu'ya sert tepki: Savaş suçlusu

ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, işgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve katil Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na katılımını protesto etti. Göstericiler, Netanyahu'yu savaş suçlusu ilan eden pankartlar ve maketlerle tepki gösterdi.

AA26 Eylül 2025 Cuma 18:37 - Güncelleme:
New York'un en işlek noktalarından Times Meydanı'nda binlerce gösterici bir araya geldi.

Filistin bayrakları ve İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto eden pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'nun BM Genel Kurul toplantıları için New York'a gelmesini ve Gazze'de devam eden soykırımı kınadı.

Göstericilerden bazılarının, üzerinde "Savaş suçlusu Netanyahu" yazılı hapishane elbisesi giymiş bir maketi taşıması dikkati çekti.

Times Meydanı'nda yapılan konuşmalar ve atılan sloganların ardından protestocular, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında 42. Sokak ve 5. Cadde'de yürüyüşe geçti.

