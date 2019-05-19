Times Meydanı'nda korkutan yangın
New York´un ünlü Times Meydanı´nda bulunan elektronik reklam panolarından birisinde yangın çıktı. Yangının sebebi belirlenemezken; itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.
- DHA
Olay, ABD´nin New York şehrinde bulunan ünlü Times Meydanı´nda, yerel saat ile 15:00 civarında gerçekleşti. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Times Meydanı´nda bulunan bir elektronik reklam panosunda yangın çıktığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının söndürüldüğü belirtildi.
Çıkan yangına dair inceleme yapıldığı; henüz yangının çıkış nedeninin belirlenemediği belirtildi.
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