Times Meydanı'nda korkutan yangın

Olay, ABD´nin New York şehrinde bulunan ünlü Times Meydanı´nda, yerel saat ile 15:00 civarında gerçekleşti. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Times Meydanı´nda bulunan bir elektronik reklam panosunda yangın çıktığı görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangının söndürüldüğü belirtildi.

Çıkan yangına dair inceleme yapıldığı; henüz yangının çıkış nedeninin belirlenemediği belirtildi.