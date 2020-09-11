Timsahı rehin alıp fidye istediler!

11 Eylül 2020 Cuma 15:46 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 15:46

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bulunan bir köyde meydana gelen olayda, bir timsah köyün havuzuna girdi. Timsahın havuzda yüzdüğünü fark eden köylüler panik ve korkuya kapılıp yetkililerden yardım talebinde bulundu.



Ancak yardıma gelen ekip, ilk günde havanın kararmasıyla birlikte timsahı kurtaramadı. Bunun üzerine köylüler ertesi gün sorunu kendileri çözmek isteyip timsahı yakalamaya karar verdiler. Sputnik Türkiye’nin haberine göre Timsahı yakalamaya başaran köylüler, hayvanı iple bağlayıp bırakmaya reddetti.

Köylüler, timsahı havuzdan kurtarmak için hayatlarını tehlikeye attıkları gerekçesiyle hayvanı bırakmak için eyaletteki orman koruma yetkililerinden 50 bin Hindistan rupisi (680 dolar) para istedi.

Konuya ilişkin Times of India’ya konuşan orman koruma yetkilileri, köylüleri ikna etmek için saatlerce uğraştıklarını, polisin cezai yaptırımları uygulama tehdidinde bulunduğunu, tüm bu çabaların sonunda timsahın serbest bırakıldığını anlattı.