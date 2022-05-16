İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2022 Pazartesi / 15 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,5302
  • EURO
    16,2145
  • ALTIN
    902.311
  • BIST100
    2416.27
Dünya

Timsahla boğuşan adam canını zor kurtardı

Avustralya'da, yüzmek için girdiği suda bir timsahın saldırısına uğrayan kişi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TRT Haber16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, 40 yaşlarındaki bir adam, yüzmek için bir şelalenin yakınlarında suya girdi.

Burada bir timsahın saldırısına uğrayan adam, kolundan ve bacağından yaralandı.

Olayın ardından çağrılan kurtarma helikopteri, timsahla boğuştuğunu belirten yaralı adamı hastaneye taşıdı.

Kurtarma ekibinden Greig Allan, "Söz konusu kişi, bize timsahın 2-3 metre uzunluğunda olduğunu söyledi. Hayatta kaldığı için şanslı." diye konuştu.

Queensland Ambulans Servisi'nden bir yetkili, bölgede ciddi bir tatlı su timsahı popülasyonunun bulunduğuna dikkat çekti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.