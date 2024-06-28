İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı lüks araçla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a ardından ise ABD'ye kaçtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanlığı ABD'li makamlarla temasa geçti, anne oğul hakkında 23 Mayıs'ta Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Ve beklenen haber geçtiğimiz 14 Haziran'da geldi. Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, ABD polisi tarafından Boston'da yakalandı. Anne oğulun yakalanma görüntülerine ve yaşanan süreçle ilgili tüm detaylara Akşam Gazetesi ulaştı. 12 dakika 30 saniye süren operasyonda Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, okul görüşmesine gittikleri saatte özel operasyonla yakalandı.

3 BİRİMDEN ORTAK OPERASYON

Türkiye'nin girişimleri ile Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un izini sürmeye başlayan ABD polisi, anne-oğulun Massachusetts'te iki dilli karma eğitim veren International School of Boston'a ön kayıt görüşmesi için randevu aldığını tespit etti.

ABD yerel saatine göre 14 Haziran 2024 sabahı saat 09.40'ta Boston Polis Departmanı, Federal kolluk kuvveti olan Marshals ve eyalet polis biriminden oluşan üç ayrı ekip okula geldi.

Okul girişinde anne Eylem Tok ile Timur Cihan Timur gözaltına alındı. Anne oğul ayrı ayrı araçlara alındı.

Görüntülerde gözaltına alınan Timur Cihantimur'u araca alan polis 'kardeşim, nasılsın' dediği duyuldu. Polis, ardından cep telefonunu alacağını ve üstünü arayacağını söyledi.

KARAKOLA DEĞİL DOĞRUDAN MAHKEMEYE

Boston polisi, diğer ekiplerle diyalog halindeyken anne-oğlu direkt mahkemeye götürmeleri gerektiğini duyunca şaşkınlıkla: "Doğrudan mahkemeye mi gideceğiz?" ifadesini kullandı. Polisler emin olmak için "Doğrudan mahkemeye gideceğimizi mi söylediler, gerçekten mi?" diye yeniden ekip arkadaşlarına sordu.

Mahkemeye gidileceği kesinleşince Boston polisi, Timur Cihantimur'u, elleri arkadan kelepçeli şekilde ikinci kez detaylı üst araması yaptı. Polis ters kelepçeli halde olan Cihantimur'a bacaklarını aralamasını söyledi. Bu komuta uymayınca polisin, komutu ikinci kez tekrarladığı görüldü. Ardından polis bir kez daha detaylı üst araması yaptı. Aramayı tamamlayan polis Cihantimur'u aracın arkasına alıp "Tamamdır kardeşim, oturabilirsin" dedi.

FARKLI ARAÇLARDA GÖTÜRÜLDÜ

GÖRÜNTÜLERİN devamında ekipler gözaltındaki şüphelilerin mahkemeye nasıl sevk edileceğini planladı. Yeni bir ekip aracı bekleneceği, iki şüphelinin mahkemeye birbirleriyle konuşmamaları için farklı araçlarla götürülmesine karar verildi.

HAVA ALSIN DİYE ARACIN CAMINI ARALADI

Bekleme sırasında Boston polisi, Cihantimur'un yanına gelerek, 'Aracın camını biraz açmamı ister misin?' diye sordu. Cihantimur'un ise, 'evet lütfen' dediği duyuldu. Ardından polis camı biraz açtı. Ne zaman gideceklerini soran Cihantimur'a polisin "Biraz daha bekleyeceğiz, başka araç bekliyoruz" dediği duyuldu.

KELEPÇE DEĞİŞTİ

Mahkemeye gidileceğine karar verildikten sonra ABD polisi Cihantimur'u araçtan indirip metal kelepçenin yerine plastik kelepçe taktı. Polis bu işlemi yaptıktan sonra Cihantimur'a "Böyle daha iyi mi?" diye sordu. Cihantimur ise "Evet" cevabını verdi. Bu sırada yetkili bir polis Cihantimur'a mahkemeye çıkacakları yönünde bilgi verdi.

TOK'UN RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKİCİYDİ

POLİS, Eylem Tok ile Timur Cihantimur'u yan yana getirmemeye özen gösterdi. Gözaltına alınarak uzakta farklı bir araçta bekletilen Eylem Tok mahkemeye kendisini götürecek aracın gelmesiyle araçtan indirildi. Tok'un saçlarını kestirip sarıya boyattığı görüldü, rahat tavırları dikkat çekti.

ABD POLİSİ: İYİ İŞTİ

Operasyon tamamlandıktan sonra ekipler bölgeden ayrılırken birbirlerini "İyi işti" diyerek tebrik etti.

'KURYE YAKALADI' İDDİASI ÇÖKTÜ

Görüntülerde Cihantimur ve annesi Tok'un yakalanmaları ile ilgili spekülasyonlar da son buldu. Eylem Tok'u 'kurye'nin yakalattığı yönündeki iddialar boşa çıkmış oldu. AKŞAM anne oğulun okul kaydına gittikleri sırada yakalandıklarını yazmıştı.

'HEP BU GÖRÜNTÜLERİ GÖRMEYİ BEKLİYORDUK

Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin ve babası Özer Aci, Timur Cihantimur ile Eylem Tok'un ABD'de yakalanma görüntülerini gördüğünde yaşadığı duyguyu anlattı. Evladını kaybettiği günden beri bu görüntüleri görmeyi beklediğini belirten Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci "Eylem hanıma 'Adalete teslim ol. Elin kelepçeli olarak Türkiye'ye gelme' dedim. Ama gelmedi. Anne oğul 15 gündür hapisteler. Daha yolun başındalar. İlahi adalet. Ters kelepçeyi görünce yüreğimize su serpildi. İnsan bazen gözüyle görmeyince 'acaba gerçekten kelepçe takıldı mı?' diyor. Sizler sayesinde bunu gördük, İlk günden beri o görüntüleri görmeyi bekliyorduk. Yüreğimize su serpildi" dedi.

KALBİ DEĞİŞMİŞ Mİ?

Anne Pervin Aci ise şöyle konuştu: "Yakalanma görüntülerini defalarca izledim. Saçlarını kestirmiş, yüz şeklini değiştirmiş ama kalbi değişmiş mi? Yine aynı Eylem Tok. Benim çocuğum taş mı? Hiç mi vicdanınız yoktu. Ben de şimdi onlara öyle bakıyorum. Hiçbir zaman evlat acısı kimse çeksin istemem. Ancak onların benim neler çektiğimi ellerini başlarının arasına alsın düşünsünler."

ABD DIŞİŞLERİ: İADE EDİLSİN

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesi yönünde savcılığa görüş belirtti. Mahkeme dosyasına konulan yazıda, "Türkiye'den alınan yeni bilgilerle; delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme suçları da değerlendirilmeli, iade edilmesi gerekiyor" denildi. Dışişleri'nin yazısında oğlu Cihantimur için herhangi bir ifade yer almadı.