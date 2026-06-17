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Dünya

Tine ve Kırlangıç adalarında OHAL ilan edildi

Yunanistan'ın, Ege Denizi'ndeki Tine ve Kırlangıç adalarında su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal kararı aldığı belirtildi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
Tine ve Kırlangıç adalarında OHAL ilan edildi
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ege'deki Tine ve Kırlangıç adalarında su sıkıntısı nedeniyle gelecek üç ay için olağanüstü hal koşulları geçerli olacak.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığının, Çevre ve Enerji Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla birlikte aldığı ortak kararın nedeni olarak yaz sezonunda artan su ihtiyacı gösterildi.

Olağanüstü hal kararı ile su sıkıntısına çözümün hızlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması öngörülüyor.

Benzer bir karar aybaşında Ege Denizi'ndeki Kerpe Adası için de alınmıştı.

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