Tinubu ile İngiltere Kralı 3. Charles görüştü

Tinubi ile 3. Charles, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı kapsamında (COP28) bulundukları BAE'de görüştü.

Görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tinubu, Kral Charles ile verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Toplantının, Nijerya ve İngiltere arasındaki ortaklığın güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu kaydeden Tinubu, şu değerlendirmede bulundu:

"COP28'de çevre yönetimi için adil bir küresel standart belirlemeyi dört gözle beklerken ortak çabalarımızın gezegenimizin geleceği üzerinde yaratacağı olumlu etki konusunda iyimserim."