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Dünya

Tinubu ile İngiltere Kralı 3. Charles görüştü

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile İngiltere Kralı 3. Charles, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüştü.

AA30 Kasım 2023 Perşembe 17:40 - Güncelleme:
Tinubu ile İngiltere Kralı 3. Charles görüştü
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Tinubi ile 3. Charles, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı kapsamında (COP28) bulundukları BAE'de görüştü.

Görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tinubu, Kral Charles ile verimli bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Toplantının, Nijerya ve İngiltere arasındaki ortaklığın güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu kaydeden Tinubu, şu değerlendirmede bulundu:

"COP28'de çevre yönetimi için adil bir küresel standart belirlemeyi dört gözle beklerken ortak çabalarımızın gezegenimizin geleceği üzerinde yaratacağı olumlu etki konusunda iyimserim."

  • Tinubu Görüşmesi
  • BAE Buluşması
  • 3 Charles Görüşmesi

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