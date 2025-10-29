İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

Tişrin Barajı'nda kanlı provokasyon: PKK/YPG'li teröristlerden füze saldırısı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusuna ait bir noktaya güdümlü füze ile saldırdı. Saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 1 asker ağır yaralandı.

29 Ekim 2025 Çarşamba 23:41
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin, Halep'in doğu kırsalında Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusuna ait bir noktaya güdümlü füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Haberde, "SDG güçleri, ordu noktalarını hedef alarak ve askerlerini öldürerek, daha önceki tüm uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini açıkça ortaya koydu." ifadesine yer verildi.

10 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG arasında mutabakat imzalanmış, ancak 6 Ekim'de Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, Suriye ordusu ile SDG adını kullanan PKK/YPG arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

