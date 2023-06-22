1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltını arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp denizaltında 5 kişi var.

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

ABD Sahil Güvenlik, kayıp Titanic denizaltısını arama çalışmalarında daha fazla ses duyulduğunu söyledi. Hala bu seslerin ne olduğunu bilmiyorlar ama kurtarma ekipleri bölgeyi arıyor.

Eski ABD Donanması nükleer denizaltı komutanı David Marquet, umut verici seslerin Titan denizaltısından gelmeyebileceği konusunda uyardı.

"Gürültülerin onlardan kaynaklandığını düşünmüyorum, sadece doğal sesler olabilir. Gürültüler duyuyoruz ve bölgeye daha fazla gemi geliyor ve sonra daha fazla gürültü duyuyoruz ve bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum" dedi.

OKSİJEN İÇİN ZAMAN DARALIYOR

OceanGate'in Titan denizaltısı için yüzey araması genişletildi ve yaklaşık 40 bin kilometrelik alanda 4 kilometre derinlikte yapılıyor.

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri uçakları, genişletilmiş aramaya en son eklenenler arasında.

Daha fazla gemi ve Robotik Olarak Çalışan Araçlar da göreve katılıyor.

Sahil Güvenlik hala arama kurtarma modunda olduğunu ve denizaltıdaki beş kişinin bulunacağından umutlu olduğunu söyledi.

Ancak mürettebatın artık neredeyse 10 saatlik oksijeni kaldığı düşünülüyor .

Bu, Titan'ın hayat kurtarma yeteneklerine ilişkin daha önceki bir tahmine dayanıyor.

DERİN OKYANUS NASIL BİR YER?

Titanik, donma sıcaklıkları ve sürekli karanlığıyla bilinen "gece yarısı bölgesi" adı verilen bir bölgede yer alıyor.

Sert ve acımasız bir ortam olan derin okyanus, dünyadaki yaşamdan çok uzaya benziyor.

Titan'da daha önceki keşif gezilerine katılan insanlar, okyanus tabanına çarpmadan önce zifiri karanlık koşullarda iki saatten fazla alçalmayı tarif ediyor.

Denizaltının ışıkları, ona sınırlı bir görüş alanı sunuyor, ancak birkaç metreden öteye gitmiyor.

İlk müdahale ekipleri, arama devam ederken artık bu koşullarla mücadele etmek zorunda kalacak.

TİTAN'IN ÖZELLİKLERİ NELER?

Son derece küçük bir denizaltı olan Titan 670 cm. uzunluğunda, 280 cm. genişliğinde ve 250 cm yüksekliğinde.

Bu kadar küçük olması nedeniyle yolcuları yerde oturmak zorunda kalıyor.

Bu tip deniz araçları, denizaltıların aksine, sınırlı güçle hareket edebiliyor. Bir destek gemisinden denize bırakılıyor ve geri güverteye çekiliyor.

Titan bir oyun konsolu kumandasıyla kontrol ediliyor.

TİTANİK, KUZEY ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada 1500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece 1178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.

Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.