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Dünya

Titanik'i anımsatan kaza: Alabora olan teknede onlarca kişi boğuldu

Vietnam'ın turistik Ha Long Körfezi'nde aniden çıkan fırtına, 53 kişiyi taşıyan tur teknesini alabora etti. Olayda çoğu turist olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti. 8 kişininse kayıp olduğu belirtilen vahim kaza Titanik'i anımsattı.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 21:53 - Güncelleme:
Titanik'i anımsatan kaza: Alabora olan teknede onlarca kişi boğuldu
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VN Express'in haberine göre, Vietnam'ın Ha Long Körfezi'nde, 48 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan tur teknesi aniden çıkan fırtına nedeniyle alabora oldu.

Yetkililer, 11 kişinin kurtarıldığını, 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 8 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Sınır muhafızları, donanma, polis ve liman yetkililerinin yanı sıra 27 tekne ve 2 kurtarma botunun bölgeye sevk edildiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek üzere bir komuta merkezi kurulduğunu kaydetti.

Donanma Komutanlığından daha önce yapılan açıklamada 12 kişinin kurtarıldığı ifade edilmişti. Bu sayı 11 olarak güncellendi.

The Wonder Sea adlı teknedeki yolcuların çoğunun turist ve yaklaşık 20'sinin çocuk olduğu belirtildi.

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