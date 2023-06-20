Titanik'in enkazından geri dönmediler! Arama çalışması başlatıldı

BBC'ye göre, 18 Haziran'da Atlas Okyanusu'nda kaybolan denizaltının bulunması için Boston Sahil Güvenlik ekiplerinin öncülük ettiği çalışmalara iki uçak ve bir ticari gemi eşlik ediyor.

En fazla 3 günlük oksijenleri kalan yolcuların bulunması için kurtarma ekiplerinin zamanla yarışı sürerken, ekipte yer alan İrlandalı dalgıç Rory Golden Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, yolcuların bulunacağından umutlu olduğunu söyledi.

Golden, dünyanın her yerinden arama faaliyetlerine destek teklifleri aldıklarını ve bunun sevindirici olduğunu belirtti.

ABD Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral John Mauger, dün yaptığı açıklamada, denizaltının acil durumlarda 96 saat yetecek yakıt ve oksijene sahip olduğunu ve bu durumda yolcuların 70-96 saatlik oksijenleri kaldığını düşündüklerini ifade etmişti.

ABD Sahil Güvenliği, 6,4 metre uzunluğundaki "Titan" isimli denizaltının Kanada'daki Newfoundland Adası'nın St John's şehrinden hareket ettiğini ve 18 Haziran'da yapılan dalıştan 1 saat 45 dakika sonra denizaltı ile irtibatın kesildiğini açıklamıştı.

KAYIP DENİZALTINDA 5 KİŞİ VAR

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş adamı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

Denizaltıyla Titanik'in enkazına dalışın dahil olduğu 8 günlük gezi biletinin 250 bin dolar olduğu belirtiliyor.

TİTANİK, KUZEY ATLANTİK'İN SULARINA GÖMÜLMÜŞTÜ

"Asla batmayacağı" iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebatla New York'a gitmek üzere İngiltere'nin Southampton kentinden yola çıkmıştı.

Gemi, 15 Nisan 1912'de bir buz dağına çarptıktan sonra Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü.

Kazada bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti, bunlardan bazıları buz gibi soğuk sularda donarak can vermişti. Gemide sadece bin 178 kişiye yetecek kadar filika bulunuyordu. Birkaç saat sonra kaza yerine ulaşan Carpathia gemisi 710 kişiyi kurtarmıştı.



Çok sayıda romana ve filme konu Titanik'in enkazı, 1985'te Newfoundland bölgesinin 645 kilometre açığında deniz bilimci Robert Ballard tarafından bulunmuştu. 1987-2004 yıllarında yapılan dalışlarda, batıktan çok sayıda eşya çıkarılmıştı.