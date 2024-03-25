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Dünya

TMV heyetinden Peru'ya çalışma ziyareti

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) heyeti, And Parlamentosu ile imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında Peru'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 07:20 - Güncelleme:
TMV heyetinden Peru'ya çalışma ziyareti
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TMV Mütevelli Heyeti Üyesi, Kuzey ve Güney Amerika'daki faaliyetlerden sorumlu Mahmut Özdil ve beraberindeki heyet, başkent Lima'da ilk olarak Türkiye'nin Lima Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Heyet, ardından ülkenin en önemli üniversitelerinden San Marcos Üniversitesinde görüşmelerde bulundu.

Özdil buradaki konuşmasında, 2023'te de Peru'yu ziyaret ettiğini ve üniversitede temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, TMV'nin birkaç ay içerisinde San Marcos Üniversitesiyle somut işbirliğine gideceğini aktardı.

Heyet, Peru Ulusal Kongresinde And Parlamentosu Başkan Yardımcısı Leslye Carol Villon ve And Parlamentosu Peru Milletvekili Gustavo Pacheko ile bir araya geldi.

Görüşmede, And Parlamentosu ile TMV arasında imzalanan işbirliği anlaşmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Özdil, konuşmasında, "Bilgi üretimi açısından bu akademik işbirliğini önemli görüyoruz. Taraflar arasında sağlanan işbirliği sayesinde And Parlamentosu ve Türk toplumu birbirini daha da iyi tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Heyet daha sonra And Parlamentosu'nun Peru milletvekilleri, üniversitelerin temsilcileri ve öğrenciler ile görüştü.

Toplantılarda öğrenciler, Peru'da Türk tarihine ve Türk kültürüne olan ilginin arttığına dikkati çekti.

Özdil de bölgede Türk tarihine ve Türk kültürüne olan ilginin memnuniyet verici olduğuna vurgu yaptı.

Lima'daki ziyaretin son gününde, Uluslararası Hükümet Enstitüsü (IGOP) heyet onuruna yemek verdi.

  • Türkiye Maarif Vakfı
  • peru

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