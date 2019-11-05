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Togo'da 4 denizci kaçırıldı

Gine Körfezi'nde yer alan Batı Afrika ülkesi Togo'da, Yunan bandıralı bir gemide çalışan 4 denizcinin kaçırıldığı bildirildi.

  • AA
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Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığından yapılan açıklamada, ticari gemideki 24 kişilik mürettebattan 1'i Yunanistan, 2'si Filipinler ve 1'i Gürcistan vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişinin korsanlar tarafından kaçırıldığı açıklandı.

Gemi şirketince yapılan açıklamada, diğer mürettebatın durumunun iyi olduğu ve kaçırılanların güvenli şekilde geri dönmeleri için her şeyin yapıldığı ifade edildi.

Togo'nun komşusu Benin kıyılarında da dün 9 denizcinin kaçırıldığı duyurulmuştu.

- DÜNYANIN EN TEHLİKELİ KÖRFEZİ
 

Afrika'nın batısındaki Gine Körfezi, korsan saldırıları açısından en tehlikeli bölge kabul ediliyor.

Körfezde Gabon, Ekvador Ginesi, Togo, Kamerun, Nijerya, Benin, Gana, Fildişi Sahili ve Liberya yer alıyor.

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