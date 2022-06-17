Togo'nun kuzeyindeki terör saldırısı engellendi

Yerel basındaki haberlere göre, Togo'nun Burkina Faso sınırındaki Goulingoushi mevkisinde görevli askeri birlik, kimliği belirsiz terörist gruplarca hedef alındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı, askerlerce püskürtüldü.



Saldırganların hem Togo hem de Burkina Faso ordusu tarafından arandığı bilgisi paylaşıldı.



Hafta başında, Togo'nun kuzeyindeki Savanes bölgesinde artan güvenlik tehdidi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Aynı zamanda Burkina Faso sınırında yer alan Savanes'da mayısta düzenlenen terör saldırısında 8 asker yaşamını yitirmişti.

Sahel'de üç ülke sınırı olarak adlandırılan Burkina Faso, Nijer ve Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların bir süredir Gine Körfezi'ne ilerlemek istediği biliniyor.

Terörist gruplar, Gine Körfezi'nde yer alan Fildişi Sahili, Benin ve Togo'ya ilerleyerek deniz erişimine sahip olmak istiyor.

