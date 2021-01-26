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Dünya

Tokayev: 2025'e kadar 15'e düşürmeyi hedefliyoruz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2025 yılına kadar kayıt dışı ekonomiyi yüzde 15'e düşürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

AA26 Ocak 2021 Salı 16:22 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 16:22
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Bakanlar Kurulu'nda konuşan Tokayev, ülkede kayıt dışı ekonominin düşürülmesine yönelik çalışmaların sürmesi gerektiğini belirtti.

Tokayev, 2025 yılına kadar kayıt dışı ekonomiyi yüzde 15'e düşürmeyi hedeflediklerini aktararak, "Geçen yıl vergi ve gümrük alanında suç oranı yüzde 18 azaldı ancak gümrük kayıtlarına ilişkin yanlış beyan uygulaması devam ediyor. Sadece Çin sınırında 50 bin hatalı beyan kaydı gerçekleşti. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığına bağlı Ekonomik Suçlarla Mücadele Ajansı faaliyetine başlayacak." diye konuştu.

Salgın dolayısıyla gıda fiyatlarının yüzde 11 arttığına işaret eden Tokayev, hükümetin bu dönemdeki temel amacının halkın gelir seviyesini yükseltmek olduğunu söyledi.

Tokayev, "Halka verilecek mikro kredi faiz oranının yüzde 6'yı aşmaması gerekiyor. Bu alanda küçük ve orta büyüklükteki işletmelere verilecek destek de önemli." dedi.

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