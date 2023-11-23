İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2023 Perşembe / 11 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8315
  • EURO
    31,5101
  • ALTIN
    1844.97
  • BIST100
    7898.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tokayev, Filistinlilerin tam teşekküllü devlet olma hakkının sağlanması gerektiğini söyledi
Dünya

Tokayev, Filistinlilerin tam teşekküllü devlet olma hakkının sağlanması gerektiğini söyledi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Gazze Şeridi çevresindeki olayların dünya toplumunu ikiye böldüğünü kaydederek “Artık Birleşmiş Milletlerin himayesinde Filistinlilerin 'iki halk için iki devlet' formülünde tam teşekküllü bir devlet yaratma hakkının sağlanması gerekiyor.” dedi.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
Tokayev, Filistinlilerin tam teşekküllü devlet olma hakkının sağlanması gerektiğini söyledi
ABONE OL

Tokayev, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Devlet Başkanları Konseyi'nde konuştu.

Ortadoğu'daki durumun endişe verici olduğuna işaret eden Tokayev, "Çatışmalar sonucunda sivil halk acı çekiyor ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insan ölüyor. Buna katlanmak mümkün değil." dedi.

Tokayev, Gazze Şeridi çevresindeki olayların dünya toplumunu en az iki kampa böldüğünü kaydederek, "Savaş ateşi tüm ülkeleri ve kıtaları yakmadan durmalıyız." diye konuştu.

Kazakistan'ın Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını aktaran Tokayev, "Artık Birleşmiş Milletlerin himayesinde Filistinlilerin 'iki halk için iki devlet' formülünde tam teşekküllü bir devlet yaratma hakkının sağlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tokayev ayrıca Afganistan'daki zor duruma dikkati çekerek uluslararası topluma Afgan halkına yardım sağlamaya devam etme çağrısı yaptı.

KGAÖ'nün, tüm üye devletlerin ulusal çıkarları dikkate alınarak ilerici ve dengeli gelişimi desteklediğini kaydeden Tokayev, Avrasya kıtasında ve KGAÖ bölgesinin çevresinde durumun gergin olduğuna dikkati çekti.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren KGAÖ dönem başkanlığının Kazakistan'a geçeceği bilgisini paylaşan Tokayev, bu kapsamda bir dizi önerilerde bulundu.

Tokayev, dönem başkanlıkları sırasında KGAÖ'nun güvenlik alanında ilgili ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine öncelik vereceklerini bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.