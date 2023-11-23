Tokayev, Filistinlilerin tam teşekküllü devlet olma hakkının sağlanması gerektiğini söyledi

Tokayev, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) Devlet Başkanları Konseyi'nde konuştu.

Ortadoğu'daki durumun endişe verici olduğuna işaret eden Tokayev, "Çatışmalar sonucunda sivil halk acı çekiyor ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insan ölüyor. Buna katlanmak mümkün değil." dedi.

Tokayev, Gazze Şeridi çevresindeki olayların dünya toplumunu en az iki kampa böldüğünü kaydederek, "Savaş ateşi tüm ülkeleri ve kıtaları yakmadan durmalıyız." diye konuştu.

Kazakistan'ın Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını aktaran Tokayev, "Artık Birleşmiş Milletlerin himayesinde Filistinlilerin 'iki halk için iki devlet' formülünde tam teşekküllü bir devlet yaratma hakkının sağlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tokayev ayrıca Afganistan'daki zor duruma dikkati çekerek uluslararası topluma Afgan halkına yardım sağlamaya devam etme çağrısı yaptı.

KGAÖ'nün, tüm üye devletlerin ulusal çıkarları dikkate alınarak ilerici ve dengeli gelişimi desteklediğini kaydeden Tokayev, Avrasya kıtasında ve KGAÖ bölgesinin çevresinde durumun gergin olduğuna dikkati çekti.

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren KGAÖ dönem başkanlığının Kazakistan'a geçeceği bilgisini paylaşan Tokayev, bu kapsamda bir dizi önerilerde bulundu.

Tokayev, dönem başkanlıkları sırasında KGAÖ'nun güvenlik alanında ilgili ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine öncelik vereceklerini bildirdi.