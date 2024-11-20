Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaret kapsamında Macaristan'a giden Tokayev için Budapeşte'de resmi tören düzenlendi. Törende Tokayev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından karşılandı.

Tören sonrası Tokayev, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev görüşmede, ülkesinin Avrupa'daki ilk büyükelçiliğinin bundan tam 30 yıl önce Budapeşte'de açıldığını belirtti.

Tokayev, "Kazakistan ile Macaristan arasında ortak tarih ve kültüre dayalı güçlü ilişkiler kurulmuştur." dedi.

Verimli işbirliğini geliştirmek için büyük potansiyele sahip olduklarını kaydeden Tokayev, bu ziyaretin çok yönlü işbirliğini daha da derinleştirmeye yönelik karşılıklı isteklerini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok da coğrafi uzaklığa rağmen iki ülke halkının ortak tarihi köklerine dikkati çekti.

Sulyok, "Kazakistan, Tarihi İpek Yolu'nun kavşağında yer alan Orta Asya'nın ekonomik kalkınmasında lider olan ülke. Bugün de Macaristan ve Kazakistan çok yönlü işbirliğini güçlendirmek için her türlü çabayı gösteriyor. Halklarımız arasındaki kültürel ilişkiler yüzyıllar öncesine dayanıyor." diye konuştu.

Tokayev, görüşmeden sonra Budapeşte'de düzenlenen Kazak-Macar Yatırım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin dinamik bir şekilde geliştiğini söyleyen Tokayev, Budapeşte'ye gerçekleştirdiği bu ilk resmi ziyaretin Kazakistan ve Macaristan stratejik ortaklığında yeni bir sayfa açacağını belirtti.

Tokayev, bu yıl iki ülke arasında stratejik ortaklığın kurulmasının üstünden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Macaristan'ın Kazakistan'daki yatırımlarının hacmi 370 milyon dolara ulaştı. Ülkemizde 70'ten fazla Macar şirketi başarıyla faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Toplantı çerçevesinde Kazakistan ile Macaristan arasında tarım, ulaştırma altyapısının dijitalleştirilmesi, eğitim ve ortak yatırım projeleri alanında 7 ticari belge imzalandı.

Tokayev, Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver ile de bir araya geldi. Görüşmenin ardından Tokayev ve Köver, Macaristan Meclis binasını gezdi.

Tokayev, ayrıca Macaristan Başbakanı Orban ile görüşecek.