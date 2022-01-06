Tokayev, tüm kolluk kuvvetlerine ''hazırlıklı olma'' talimatı verdi

AA 6 Ocak 2022 Perşembe 11:06 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 11:06

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, ülkede yaşanan olayların nedenlerinin belirlenmesi, tüm sorumluların cezai ve idari kovuşturmaya tabi tutulması için Başsavcılık, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Komitesi ve diğer yetkili kurumların temsilcilerinden oluşan "özel bir soruşturma grubu"nun kurulması yönünde karar aldı.

Silahlı Kuvvetler, Ulusal Güvenlik Komitesi, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar ve diğer kolluk kuvvetlerine "hazırlıklı olma ve askerlerin morallerini yüksek tutmak için önlemler alma" talimatı veren Tokayev, bölgesel valilerden de hayatını kaybeden polis ve askerlerin ailelerine maddi destek sağlamalarını istedi.

Tokayev, Dijital Gelişim, İnovasyon ve Havacılık Endüstrisi ile İçişleri bakanlıklarına, olaylarda mağdur ve kayıp olan vatandaşlarla ilgili bilgi edinilmesi amacıyla "acil çağrı" hattının kurulması talimatını verdi.

Protestolar sonucu meydana gelen hasarın miktarının belirlenmesi için komisyon kurulacak, durumun istikrara kavuşmasının ardından Almatı ve diğer bölgelerdeki hasar gören kamu binaları ve konutlar tamir edilecek.

Valiler, kamu hizmetleri, toplu taşıma ve sosyal altyapı tesislerinin çalışmalarını stabilize edecek, olaylar nedeniyle etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere devlet desteği sağlanacak.

Kazakistan Milli Bankası ve Mali Piyasanın Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi Ajansı, durum istikrara kavuştuktan sonra ikinci kademe bankaların ve diğer finans kuruluşlarının istikrarlı ve kesintisiz işleyişini yeniden sağlayacak.

Diplomatik misyonların ve yabancı şirketlerin güvenliğini tesis edecek, Dışişleri Bakanlığı da diğer devlet ve uluslararası kuruluşlarla sürekli iletişimin sürdürülmesini sağlayacak.

- KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde, güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombasıyla müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.