Tokayev uyardı: Kararlılıkla bastırılacak

Tokayev, başkent Astana'da düzenlenen Kazakistan Halkı Asamblesi'nin 23'üncü genel oturumunda konuştu.

Kazakistan'ın bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün her şeyden üstün olduğunu vurgulayan Tokayev, bu değerlerin halkın birlik ve beraberliğiyle bağlantılı olduğunu kaydetti.

Tokayev, dünya düzeninin kökten değiştiğine ve dışarıdan gelen tehditleri önlemenin güncel mesele olduğuna dikkati çekti.

Özellikle devletler arasında egemenliğini ve ulusal varlığını korumanın öneminin giderek arttığını belirten Cumhurbaşkanı Tokayev, "Bu bağlamda, etnik siyaset sabırlılıkla yürütülmelidir. Barış ve birlik, başarılı devletin ana güvencesidir." diye konuştu.

Tokayev, son dönemde Kazakistan'a yönelik sosyal medyada "sahte ve yıkıcı yayınların" çoğaldığına işaret ederek "Birliğimizi baltalamaya yönelik her türlü provokasyon kararlılıkla bastırılacak. Bunları yapanların çoğunun Kazakistan ile hiçbir ilgisi yok, yurt dışından hareket ederek toplumumuza nifak tohumları ekmeye çalışıyorlar. Söylem ve eylemleri güvensizlik ortamı yaratmaya, halk arasında nifak çıkarmaya ve devlet güvenliğini baltalamaya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Etnisite, dil ve sosyal gerekçelere dayanan tüm provokasyonların hukuk çerçevesinde devlet tarafından önleneceğini vurgulayan Tokayev, "Her vatandaş kendi söz ve hareketlerinin sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Duygularla hareket ederek düşmanlık ve nefret gündemine yenik düşmemeli. Başkalarının enformasyon savaşı ile ideolojik tartışmaları bize lazım değil." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Kasım Cömert Tokayev, tüm vatandaşların Kazakçaya hakim olması meselesinin, devlet politikası olmaya devam edeceğini belirtti.

