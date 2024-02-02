İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2024 Cuma / 23 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,4651
  • EURO
    32,9175
  • ALTIN
    1990.97
  • BIST100
    8665.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Tokayev, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefon görüşmesi yaptı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 18:40 - Güncelleme:
Tokayev, Zelenskiy ile telefonda görüştü
ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafının inisiyatifiyle gerçekleşen telefon görüşmesinde liderler ikili ticari, ekonomi ve insani ilişkilerin gelişimi konularını ele aldı.

Zelenskiy, Tokayev'e Kazakistan sivil kuruluşları tarafından Ukrayna halkına sağlanan insani yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Bunun yanı sıra Zelenskiy, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e "barış formülü" başlığıyla 80'den fazla ülke temsilcisinin katıldığı Davos'taki toplantının sonuçları ile İsviçre'deki küresel zirveye hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

  • Kazakistan Cumhurbaşkanı
  • Ukrayna Devlet Başkanı
  • telefon görüşmesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.