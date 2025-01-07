Tokayev'den 2024 değerlendirmesi: Sağlam bir temel attık

Tokayev, bir yıl önce adil bir Kazakistan vurgusu yaparak, iddialı bir ekonomik rotanın yol haritasını çizmişti.

Tokayev, bu yıl verdiği röportajda ise Kazakistan'ın 2024 yılı kazanımlarını değerlendirdi.

"SAĞLAM BİR TEMEL ATTIK"

Beş yıllık kalkınma planına dikkat çeken Tokayev, sistemsel ve ekonomik reformlarla sağlam bir temel atıldığına temel atıldığını belirtti.

18 MİLYON METREKARE KONUT HİZMETE AÇILDI

Hizmet altyapılarının modernize edildiği belirtilen açıklamada, 18 milyon metrekare konutun hizmete açıldığı ve 7 bin kilometre otoyolun inşa edildiği veya onarıldığı ifade edildi.

Almatı, Kızılorda ve Şımkent havalimanlarında yeni yolcu terminallerinin açıldığını belirten Tokayev, "Madencilik, petrokimya ve metalurji endüstrilerinde de büyük ölçekli projeler gerçekleştirildi" dedi.

Ülkedeki tahıl hasadında kırılan rekora dikkat çeken Tokayev, "Üretim sektörü önemli ölçüde ilerledi ve endüstriyel yapıdaki payı neredeyse madencilik sektörüyle aynı seviyede. Özellikle son on yılda neredeyse 27 milyon tonluk rekor kıran bir tahıl hasadı üreten çiftçilerimizin başarısını belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA ZAM YAPILDI

Tokayev sosyal girişimleri ise şöyle sıraladı:

Ulusal Çocuklar Fonu ödemeleri başladı

Emekli ve memur maaşlarında artışlar oldu

Ödeneklerde, burslarda artış oldu

Yüzlerce okul, anaokulu, fitness merkezi inşa edildi

Yabancı üniversitelerin şubeleri açıldı

Bilim finansmanı arttı

Kitlesel spor gelişimine öncelik verildi.

Tokayev, "Bu, vatandaşların yeteneklerini güçlendirmeye yönelik önemli bir yatırımı temsil ediyor" dedi.

KAZAKİSTAN SEL FELAKETİNDEN DERS ALDI

2024 baharında Kazakistan, on binlerce insanı tahliye etmeye zorlayan yıkıcı sellerle karşı karşıya kaldı.

Buna karşılık, hükümet etkilenen vatandaşları desteklemek ve harap olmuş bölgeleri eski haline getirmek için kapsamlı önlemler uyguladı.

Tokayev, "Geçtiğimiz yılki seller ülkemiz için ciddi bir sınavdı. Kazakistan'da daha önce hiç bu kadar büyük çaplı seller yaşanmamıştı. Ancak hükümet en tehlikeli duruma anında yanıt verebildi" dedi.

Sel, yaygın yıkıma neden olarak evlere, yollara, köprülere, sosyal ve ticari tesislere zarar verirken aynı zamanda hayvan kaybına da neden oldu.

Parlamento yeni Su Kanunu taslağını incelediğini belirten Tokayev, "Su kaynakları yönetimi için bir konsept ve kapsamlı bir plan onaylandı. Bu belgeler 40'tan fazla yeni rezervuarın inşasını ve 37 mevcut rezervuarın yeniden inşasını ve 2030'a kadar 14.000 kilometreden fazla sulama kanalının modernizasyonunu öngörüyor" dedi.

Tahmin ve acil durum önleme sistemlerinin büyük ölçekli modernizasyonu başladı.

Su uzmanları eksikliğini gidermek ve araştırma faaliyetlerini güçlendirmek için Kazak Ulusal Su Kaynakları ve Sulama Üniversitesi kuruldu.

"Etkilenen tek bir aile bile yardım ve desteksiz kalmadı"

Tokayev, "Bahar taşkınlarının sonuçlarının ortadan kaldırılması devletin etkinliğini gösterdi. Etkilenen tek bir aile bile yardım ve desteksiz kalmadı. Evler inşa edildi ve apartmanlar satın alındı, altyapı tesisleri restore edildi ve yüksek sudan etkilenen tüm sakinlere ve iş adamlarına zararlar tazmin edildi" dedi.

Tokayev, geçen yılın aralık ayının başlarında Suudi Arabistan'da Kazakistan ve Fransa'nın başkanlığında düzenlenen Tek Su Zirvesi'ne katıldı.

Tokayev röportajda, "Bu önemli etkinlikte konuşurken, suyla ilgili felaketlere karşı dayanıklılığı artırmanın gerekliliğini vurguladım. Gerçekten de su güvenliği ve iklim değişikliği konuları uluslararası toplumun ortak çabalarını gerektiriyor. Bu, Kazakistan için öncelikli bir konudur" dedi.