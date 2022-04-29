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Dünya

Tokayev'den Anayasa değişikliği için referandum önerisi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anayasa'da köklü değişikliklerin yapılması için referandum yapılması önerisinde bulundu

IHA29 Nisan 2022 Cuma 11:21 - Güncelleme:
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, video konferans yoluyla katıldığı Kazakistan Halk Asamblesi oturumunda konuşma yaptı. Anayasa'da değişikliklerin yapılmasını önerdiğini belirten Tokayev, bunun ülkesinin siyasi sistemini kökten değiştireceğini söyleyerek, "Biz yeni bir devlet modeline, devlet ve toplum arasında yeni etkileşim biçimine geçiyoruz. Bu niteliksel bir geçiş İkinci Cumhuriyet olarak adlandırılabilir" dedi.

Tokayev, söz konusu değişikliklerle ilgili yasa tasarısının Anayasa Konseyi'ne iletildiğini belirterek, "Yakın zamanda karar verilecek. Kazakistan'da referandum en son 1995'te mevcut Anayasa onaylanırken yapıldı. Ardından uygulamada hiçbir zaman uygulanmayan Cumhuriyet Referandumu hakkında yasa kabul edildi. O zamanda itibaren Anayasa'da dört kez değişiklik yapılmasına rağmen Anayasa'yı halk oylamasıyla değiştirmenin halkın iradesinin canlı bir göstergesi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, referandumun her vatandaşın ülkenin kaderini belirlemede doğrudan yer almasını sağlayacağını ve kapsamlı demokratikleşme ve yeni Kazakistan'ı inşa etmedeki yolu güçlendireceğini de söyledi.

  • Kasım Cömert Tokayev
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  • Anayasa değişikliği

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