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Dünya

Tokayev'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıya tepki: Kabul edilemez provokasyon

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kuzey Avrupa'daki bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin 'kabul edilemez provokasyon' olduğunu ve bunun kınanması gerektiğini bildirdi.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 13:14 - Güncelleme:
Tokayev'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik çirkin saldırıya tepki: Kabul edilemez provokasyon
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Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından Tokayev'in konuyla ilgili mesajını paylaştı.

Tokayev, Kuzey Avrupa'nın bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin gerilimi tırmandırmayı, halklar ve devletler arasındaki güveni baltalamayı amaçladığını belirtti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları "provokasyon" olarak değerlendiren Tokayev, "Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, bu tür saldırıların kınanması gerektiğine vurgu yaparak "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bu konuyla ilgili tutumunu göstermeli." ifadesine yer verdi.

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