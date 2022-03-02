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Dünya

Tokayev'den orduyu modern silahlarla yenileme talimatı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması ve modern metotlarla savaşa hazırlık programının yeniden düzenlenmesi talimatını verdiğini bildirdi.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 13:38 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:38
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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, orduyu geliştirme politikasını ele almak için üst düzey güvenlik güçleri temsilcileriyle bir araya geldi.

Tokayev, toplantıda Savunma Bakanlığına silahlı kuvvetlerin askeri güvenliğe yönelik mevcut tehditleri dikkate alarak yeniden modernize edilmesi talimatı verdi.

Özellikle bu süreçte askeri komuta ve kontrol sisteminin dijital yaklaşımlarla iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Tokayev, ordunun yüksek teknolojili silahlarla donatılması ve savaşa hazırlık programının modern metotlarla yeniden düzenlenmesini istedi.

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