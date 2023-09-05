İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2023 Salı / 20 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7816
  • EURO
    28,7306
  • ALTIN
    1658.46
  • BIST100
    8236.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tokayev'e, Türk savunma sanayi ürünleri tanıtıldı
Dünya

Tokayev'e, Türk savunma sanayi ürünleri tanıtıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e, ülkede faaliyet gösteren Türk savunma sanayi şirketleri Aselsan ile Otokar'ın ürünleri tanıtıldı.

AA5 Eylül 2023 Salı 20:58 - Güncelleme:
Tokayev'e, Türk savunma sanayi ürünleri tanıtıldı
ABONE OL

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Almatı eyaletine gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında yerli savunma sanayi sektöründe üretim yapan şirketlerin ürünlerinin sergilendiği bir sunum düzenlendi.

Bu kapsamda Tokayev'e Kazak-Türk ortak şirketi olan Kazakhstan Aselsan Engineering ile Otakar'ın ürünleri de tanıtıldı.

Tokayev, ayrıca Otokar'ın Arma zırhlı aracını da inceledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, burada, savunma sanayi sektörünün yerelleştirilmesinin önemini vurguladı.

  • Kazakistan Cumhurbaşkanı
  • Türk savunma şirketleri
  • Aselsan/Otokar ürünleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.