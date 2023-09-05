Tokayev'e, Türk savunma sanayi ürünleri tanıtıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev'in Almatı eyaletine gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında yerli savunma sanayi sektöründe üretim yapan şirketlerin ürünlerinin sergilendiği bir sunum düzenlendi.

Bu kapsamda Tokayev'e Kazak-Türk ortak şirketi olan Kazakhstan Aselsan Engineering ile Otakar'ın ürünleri de tanıtıldı.

Tokayev, ayrıca Otokar'ın Arma zırhlı aracını da inceledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, burada, savunma sanayi sektörünün yerelleştirilmesinin önemini vurguladı.