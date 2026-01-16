İSTANBUL 10°C / 3°C
Dünya

Tokyo'da elektrik kesintisi ulaşımı felç etti: Yolcular mahsur kaldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki tren hatlarında meydana gelen elektrik kesintisi, seferlerde saatler süren aksamalara yol açtı. Binlerce yolcu, trenlerde ve istasyonlarda mahsur kaldı.

16 Ocak 2026 Cuma 11:02
Tokyo'da elektrik kesintisi ulaşımı felç etti: Yolcular mahsur kaldı
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarında sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi, dev metropol ve çevresinde hayatı felç etti. Birçok tren seferi yapılamazken, seferlerdeki aksamanın işe gidiş saatlerinde yaşanması nedeniyle binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. Bazı yolcular ise raylar üzerinden trenlerden tahliye edildi.

SEFERLER ÖĞLEN SAATLERİ İTİBARIYLA NORMALE DÖNDÜ

Demiryolu işletmecisi JR East, yürütülen yoğun çalışmaların ardından yerel saatle 13.08 itibarıyla her iki hatta da seferlerin tamamen normale döndüğünü duyurdu. Şirket, Yamanote ve Keihin-Tohoku hatlarının yanı sıra Tokaido, Takasaki, Yokosuka, Utsunomiya ve Joban hatlarındaki seferleri de etkileyen kesintinin nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlattı.

