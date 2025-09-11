Tokyo'dan dünyaya ortak mesaj: İşgalci İsrail'in Gazze planına şiddetle karşıyız

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile ikili ilişkileri görüşmek üzere Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, iki ülkenin 480 yılı aşkın bir ortaklığa sahip olduğu belirtilerek, özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerleri paylaştıkları kaydedildi.

Bu kapsamda ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiği belirtilen açıklamada, ekonomi ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesinde mutabık kalındığı ifade edildi.

İSRAİL'İN ASKERİ HAREKATI GENİŞLETME PLANINA KARŞI ÇIKILDI

Açıklamada ayrıca, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani krizin yanı sıra yardım çalışanları, gazeteciler ve sivil halkın öldürülmesine dair endişeli olunduğu belirtildi.

İnsani yardımın engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısı yapılan açıklamada, Yakın Doğu'daki Filistinli mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) destek yinelendi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri harekatı genişletme planına "şiddetle karşı çıkıldığı" ifade edilerek, iki devletli çözümü baltalamaya yönelik tüm eylemlerin reddedildiği vurgulandı.



Rusya-Ukrayna savaşına da değinilen açıklamada, Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne destek verildiği belirtildi.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 718 Filistinli hayatını kaybetti, 163 bin 859 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 170 kişi yaşamını yitirdi, 51 bin 818 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 465'e yükseldi, yaralıların sayısı 17 bin 948 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.