İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2024 Cumartesi / 17 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tokyo'nun en iyi 5 kahvecisinden biri olan Cami Kahvecisi'nde Türk kahvesi rağbet görüyor
Dünya

Tokyo'nun en iyi 5 kahvecisinden biri olan Cami Kahvecisi'nde Türk kahvesi rağbet görüyor

Türkiye sevdalısı bir Japon tarafından Tokyo'da açılan Mosque Coffee (Cami Kahvecisi), bölgenin en popüler kafelerinden biri haline geldi. 2021'de Tokyo'nun en iyi 5 kahvecisinden biri olarak gösterilen dükkan, Japonlara geleneksel Türk kahvesini tattırıyor.

IHA27 Ocak 2024 Cumartesi 13:57 - Güncelleme:
Tokyo'nun en iyi 5 kahvecisinden biri olan Cami Kahvecisi'nde Türk kahvesi rağbet görüyor
ABONE OL

Japon girişimci Masanori Koyama tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce Tokyo'da açılan Mosque Coffee (Cami Kahvecisi), bulunduğu Shimokitazawa semtinin en popüler kafelerinden biri oldu. Dekorasyonu ve sunduğu lezzetlerle Türkiye'yi aratmayan küçük dükkanında Türk kahvesini ve dondurmasını Japonlara tanıtan Koyama'nın mekanı, İngiliz Financial Times gazetesi tarafından 2021'de Tokyo'nun en iyi 5 kahvecisinden biri olarak seçildi. Sosyal medyanın da etkisiyle popülaritesi iyice artan kahveci, yoğun saatlerde talebe yetişemiyor.

"CAMİ TÜRKİYE'NİN SİMGELERİNDEN BİRİ"

Açtığı kahvecinin gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Koyama, Türkiye'yi ziyaret ettiğinde ülkeye aşık olduğunu belirterek kahve ve kafe kültürünü de sevmesi nedeniyle bunu iş olarak düşündüğünü belirtti. Dükkanını ziyaret eden müşterilerin Türk olmadığını görünce şaşırdığını kaydeden Koyama, kafesinin ismine yönelik, "Cami Türkiye'nin simgelerinden biri. Ben de camileri çok seviyorum. O yüzden dükkanımın adını Cami Kahvecisi koydum. Kelimenin İngilizcesi telaffuz açısından daha kolay olduğu için de İngilizcesini seçtim" ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Mako Hayama, kahveciyi ilk kez ziyaret ettiğini ifade ederek, "Türk kahvesini de ilk kez denedim, çok lezzetliydi. Oldukça beğendim" şeklinde konuştu. Yusaku Takayama ise sosyal medyada görüp merak ettiği için Cami Kahvecisi'ni ziyaret etmeye karar verdiğini belirterek, "Türk kahvesini ilk kez denedim ve çok güzeldi" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.