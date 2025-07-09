Tolstoy'un kontrolü Rusya'ya geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu Askeri Grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tolstoy yerleşim birimi kurtarıldı." denildi.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 226 insansız hava aracının (İHA) yok edildiği, bunlardan 86'sının Moskova dahil Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 7 Temmuz'da Ukrayna'nın Dnipro ve Sumi bölgelerinde iki yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.