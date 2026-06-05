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Dünya

Tom Barrack duyurdu: İranlı futbolcuların vizeleri hazır

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı'nın vize işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Barrack, sporun sınırları aşan bir güç olduğunu vurguladı.

AA5 Haziran 2026 Cuma 23:48 - Güncelleme:
Tom Barrack duyurdu: İranlı futbolcuların vizeleri hazır
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Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğindeki "olağanüstü ekibin" İran Milli Futbol takımının, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası yolculuğu için "vize işlemlerini başarıyla tamamlamasından gurur duyduğunu" belirten Barrack, şunları kaydetti:

"Spor, sınırları aşar ve dünyanın dört bir yanından gelen yarışmacıları ve taraftarları ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Barrack, paylaşımında, Al Jazeera televizyonunun, Beyaz Saray'dan bir yetkiliye dayandırdığı "İran'ın Dünya Kupası oyuncularına ABD'nin giriş vizesi verildiğini" aktardığı haberini alıntıladı.

  • Tom Barrack
  • İran Milli Futbol Takımı

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