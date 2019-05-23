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'Tomahawk füzeleri Avrupa'ya dönecek'

ABD'nin, Aegis Ashore savunma sistemleri üzerinde çalıştığı gelişmelerle, Tomahawk füzelerinin yıllar sonra Avrupa'ya dönebileceği gündemde.

  • star.com.tr
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Askeri analist Mikhail Khodarenok, ABD'nin Macaristan’daki Aegis Ashore füze savunma sistemlerinin sessizce geliştirdiğini ve muhtemelen Tomahawk füzelerini fırlatmasına olanak sağlayacağını söyledi. Khodarenok'a göre, bu geliştirme ile yıllar sonra Tomahawklar ilk kez Avrupa'ya dönebilir.
 
Aegis Ashore’un konuşlandırıldığı Romanya’da Deveselu’da, modernizasyon çalışmaları sürüyor. Khodarenok'a göre çalışmalarının tamamlanması ile bölgeye yüksek bir ihtimalle Tomahawk füzeleri sevk edilecek.
 
RUSYA'NIN CEVAP VERMESİ GEREKEN BİR TEHDİT
 
Khodarenok, Deveselu sahasında yürütülen modernizasyon çalışmalarını, ''Rusya'nın cevap vermesi gereken gerçek bir tehdit'' şeklinde niteleyerek, Moskova'nın bu tehditlere karşı seçeneklerinin olduğunu ifade etti.
 
Seçeneklerden biri, Kırım'da Rus askeri varlığını arttırmak ve en son teknolojiye sahip Kijal hipersonik füzelerini taşıyan süpersonik MiG-31BM jetlerini kullanmak. 
 
Analist, bu silahın Rusya'ya potansiyel rakiplere karşı üstünlük sağladığına, çünkü henüz ona karşı bilinen bir savunma sisteminin bulunmadığını söylüyor.
 
Khodarenok, bir diğer seçeneğin de, Kırım kıyılarına deniz platformlarından fırlatılan Kalibr füze sistemlerinin yerleştirilmesi veya Tu-22M3M uzun menzilli nükleer kapasiteli bombardıman uçağının yarımadaya yerleştirilmesi olduğuna inanıyor.
 
Rusya özellikle INF'den çekilme kararının ardından ABD'nin Doğu Avrupa'daki savunma amaçlı sistemlerin kolaylıkla fırlatma rampasına dönüştürülebileceğini iddia ediyor.
 
Daha önce de Rusya Devlet Başkanı Putin, ''ABD, Tomahawk füzeleri için fırlatma sistemini Romanya ve Polonya'da kurarak anlaşmayı kendisi ihlal etti. Sonra da Rusya'yı suçladı." demişti.

´´Alka´´ başarıyla imha etti

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