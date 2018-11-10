Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Pangai bölgesinin 98 kilometre güneydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladı. Depremin, yerin 10 kilometre altında meydana geldiği kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.