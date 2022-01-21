İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tonga'daki yanardağ patlaması Peru'da çevre felaketine neden oldu
Dünya

Tonga'daki yanardağ patlaması Peru'da çevre felaketine neden oldu

Pasifik ülkesi Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından Peru'nun 21 sahilinde petrol sızıntısı nedeniyle kirlilik oluştu.

AA21 Ocak 2022 Cuma 10:15 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 10:15
ABONE OL

Yanardağ patlaması sonrası meydana gelen tsunaminin bir tankeri devirmesiyle sahillerinde çevre felaketi yaşanan Peru'da acil durum ilan edildi.

Ülkenin 21 sahilinde kirlilik endişe verici boyutlara ulaştı, sahillere giriş çıkışlar kapatıldı.

Devlet Başkanı Pedro Castillo, çevre krizi ile başa çıkmak için bir komite kurulacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra petrol sızıntısından etkilenen sahillerde yerel balıkçıların da temizlik çalışmalarına dahil edileceği ve felaketten etkilenen ailelere yiyecek yardımı yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir uzman ekibinin petrolün neden olduğu kirlilik ile mücadeleye destek vereceği belirtildi.

Tonga'daki patlamanın ardından meydana gelen tsunami sonucu oluşan dalgaların bir tankere çarpması ile Peru'daki La Pampilla Rafinerisi'ndeki 6 bin varilden fazla petrol Pasifik Okyanusu'na sızmıştı.

  • Petrol sızıntısı
  • Peru
  • Tonga

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.