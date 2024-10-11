Tonlarca petrol taşıyan tankerde yangın

Alman Deniz Arama ve Kurtarma Servisi, Baltık Denizi'nde, Warnemünde şehri açıklarında seyrederken alev alan tankerde bulunan 7 mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.

Görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde, yerel saatle 09.14'te duyulan bir patlamanın ardından, tankerden duman bulutlarının yükseldiği ve tankerin yanmaya başladığı belirtildi.

Baltık isimli acil kurtarma römorkörünün 640 ton petrol taşıyan tankeri söndürmek için yola çıktığı ve yanan geminin söndürme çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Denize demirleyen tankeri söndürme ve soğutma çalışmalarına katılmak için çok sayıda itfaiye ekibinin helikopterle yola çıktığı bildirildi.