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Dünya

Tonlarca petrol taşıyan tankerde yangın

Almanya'nın kuzeydoğu kıyıları açıklarında, Baltık Denizi'nde Annika isimli bir petrol tankerinde yangın çıktığı bildirildi.

AA11 Ekim 2024 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Tonlarca petrol taşıyan tankerde yangın
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Alman Deniz Arama ve Kurtarma Servisi, Baltık Denizi'nde, Warnemünde şehri açıklarında seyrederken alev alan tankerde bulunan 7 mürettebatın kurtarıldığını açıkladı.

Görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde, yerel saatle 09.14'te duyulan bir patlamanın ardından, tankerden duman bulutlarının yükseldiği ve tankerin yanmaya başladığı belirtildi.

Baltık isimli acil kurtarma römorkörünün 640 ton petrol taşıyan tankeri söndürmek için yola çıktığı ve yanan geminin söndürme çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Denize demirleyen tankeri söndürme ve soğutma çalışmalarına katılmak için çok sayıda itfaiye ekibinin helikopterle yola çıktığı bildirildi.

  • petrol tanker yangını
  • Baltık Denizi
  • Almanyanın kuzeydoğusu

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