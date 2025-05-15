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Dünya

Toplam değeri 2.5 milyar euro! 46 adet Leopard 2A8 tankı geliyor

Bölgede askeri gerilim her geçen gün artarken, Alman üretimi gelişmiş Leopard 2A8 ana muharebe tankı için kritik bir adım atıldı. Hollanda'nın, en az 46 adet Leopard 2A8 tankı satın almak üzere bir sözleşme imzalayarak zırhlı kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir karar aldığı ve 14 yıllık bir aradan sonra orduya özel bir tank taburunun dönüşünün sağlanacağı ifade edildi. Söz konusu satışın toplam maliyetinin ise net rakamın belli olmamasıyla birlikte 1 ila 2.5 milyar euro arasında değişti vurgulandı.

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2025 Perşembe 21:59 - Güncelleme:
Toplam değeri 2.5 milyar euro! 46 adet Leopard 2A8 tankı geliyor
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Hollanda Savunma Bakanı Gijs Tuinman tarafından Amersfoort'ta resmileştirilen anlaşma, Hollanda'yı Almanya öncülüğündeki bir tedarik girişimiyle uyumlu hale getirerek, gelişmiş tankların 2028-2031 yılları arasında teslim edilmesini garanti ediyor.

Bu adım, Avrupa'daki artan güvenlik endişelerine ve NATO'nun, değişen jeopolitik manzara ve Ukrayna'da devam eden çatışma nedeniyle artan kara muharebe gücü çağrısına bir cevap niteliğinde.

Değeri 1 ila 2,5 milyar euro arasında değişen satın alma, Hollanda'nın ordusunu modernize etme ve NATO'nun savunma harcama hedeflerini karşılama konusundaki kararlılığını vurguluyor.

LEOPARD 2 SERİSİNİN SON EVRİMİ

Almanya'nın Krauss-Maffei Wegmann[KMW]ve Rheinmetall tarafından geliştirilen Leopard 2A8, köklü bir operasyonel geçmişe sahip, savaşlarda test edilmiş bir platform olan Leopard 2 serisinin en son evrimini temsil ediyor.

Namlu dahil uzunluğu 10,97 metre, genişliği 3,75 metre, yüksekliği ise 3 metre olan tank, yaklaşık 66 ton ağırlığında olup, hareket kabiliyetini güçlü korumayla dengeliyor.

Birincil silahı, zırh delici yüzgeç sabitleyici sabot[APFSDS]ve çok amaçlı yüksek patlayıcı mermiler de dahil olmak üzere çeşitli yüksek nüfuziyetli ve programlanabilir mermiler ateşleyebilen Rheinmetall 120mm L55 yivsiz toptur.

Topun gelişmiş atış kontrol sistemi, 4.000 metreyi aşan uzun menzillerde bile hassas hedefleme sağlıyor. İkincil silahlanmada, biri eş eksenli, diğeri uzaktan kumandalı silah istasyonunda bulunan iki adet 7.62mm MG3A1 makineli tüfek bulunuyor ve piyade ve hafif araçlara karşı savunma sağlıyor.

MTU MB 873 Ka-501 V12 çift turbo dizel motorla güçlendirilen Leopard 2A8, 1.500 beygir gücü sağlıyor ve maksimum yol hızı 68 km/s ve arazi hızı yaklaşık 45 km/s. Gelişmiş süspansiyon sistemi, düz arazilerden engebeli arazilere kadar çeşitli arazilerde çeviklik sağlıyor.

Tankın modüler kompozit zırhı, Trophy APS ile birleştirildiğinde, doğaçlama patlayıcı cihazlar[IED'ler]ve mayınlar dahil olmak üzere kinetik ve kimyasal tehditlere karşı sağlam koruma sağlar. Dahili olarak, Leopard 2A8, dijitalleştirilmiş kontroller ve gelişmiş durumsal farkındalık aracılığıyla müttefik kuvvetlerle sorunsuz koordinasyon sağlayan son teknoloji bir savaş alanı yönetim sistemini entegre eder.

HIZLI ENTEGRASYON VE EĞİTİMİ KOLAYLAŞTIRMAKTA

Leopard 2A8'i satın alma kararı hem stratejik hem de pratik hususları yansıtmaktadır. Hollanda'nın Leopard 2 platformuyla ilgili uzun yıllara dayanan deneyimi, 1979'da ilk 445 adetlik satın alımına kadar uzanmaktadır ve hızlı entegrasyon ve eğitimi kolaylaştırmaktadır.

Tankın seçimi, NATO müttefikleriyle, özellikle Leopard 2'yi işleten ve tedarik girişimine öncülük eden Almanya ile birlikte çalışabilirliği tarafından yönlendirildi. Almanya'nın toplu alım programına katılarak Hollanda, KNDS'nin yeniden faaliyete geçirilen tesislerinde uygun üretim yuvaları elde etti ve ağır zırh için küresel talebe rağmen zamanında teslimatı garantiledi.

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