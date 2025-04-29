Yabancı basında yer alan habere göre, bu satışın, Romanya'nın silahlı kuvvetlerini modernize etme yolunda önemli bir adımı temsil ettiği vurgulandı. Eylül 2020'de ilk Patriot sistemini aldıktan ve ardından 2023'e kadar teslim edilen üç ek üniteden bu yana Romanya askeri alanda birkaç önemli kilometre taşına ulaştı. Aralık 2024'te Romanya Savunma Bakanlığı, 74. Uçaksavar Füze Alayı'nın Karadeniz kıyısındaki Capu Midia eğitim merkezinde canlı ateş tatbikatlarıyla doğrulanan sıkı bir sertifikasyon sürecinin ardından tam operasyonel kapasiteye ulaştığını duyurdu. Bu gelişme, Patriot sistemlerinin Romanya'nın ulusal savunma yapısına ve NATO'nun kolektif güvenlik çerçevesine entegrasyonunu güçlendirdi.

TOPLAM DEĞERİ 280 MİLYON DOLAR

280 milyon dolarlık yeni satın alma, Ocak 2025'te RTX'in bir bölümü olan Raytheon'a ek Patriot sistemleri için verilen 946 milyon dolar değerindeki büyük bir sözleşmenin ardından geldi. Bu, Bükreş'in savunma yeteneklerini güçlendirme ve Doğu Avrupa'daki bölgesel istikrara katkıda bulunma konusundaki devam eden taahhüdünü yansıtan üçüncü siparişidir.

Romanya yönetimi, ABD'den, bir AN/MPQ-65 Configuration 3+ Increment 3 radarı, bir AN/MSQ-132 Engagement Control Station, iki M903 fırlatıcısı ve bir EPP III elektrik santrali satın alınmasını talep etti. Sözleşme ayrıca fırlatıcı modifikasyon kitleri, bir PAC-3 Füze Segmenti Geliştirme fırlatıcı dönüştürme kiti, jeneratörler, yedek parçalar, birincil hareket ettiriciler, şifreli iletişim sistemleri (KG-250X ve KIV-77), bir AN/TPX-57v1 Identification Friend or Foe (IFF) sistemi ve geniş bir yelpazede teknik destek hizmetleri, lojistik destek, sınıflandırılmış yazılım ve teknik yayınlar gibi ek ekipmanları da içeriyor.

ÖNEMLİ ETKİNLİĞE SAHİP

MIM -104 Patriot sistemi, taktik balistik füzeler, seyir füzeleri ve uçaklar dahil olmak üzere çeşitli tehditleri engellemek ve etkisiz hale getirmek için tasarlandı. 1970'lerde geliştirilen ve 1980'lerde sahaya sürülen Patriot, bir saatten kısa sürede konuşlandırılabilen modüler ve mobil bir mimariye sahiptir. Hedef tespiti ve takibi için AN/MPQ-53 veya AN/MPQ-65 faz dizili radarını kullanırken, AN/MSQ-104 kontrol istasyonu angajman koordinasyonunu yönetir. Diğer hava savunma sistemleriyle ağ tabanlı operasyonlar için tasarlanan bu sistem, çekişmeli elektronik ortamlarda bile etkililiğini korur.

Sistem, 70 km'ye kadar menzile sahip bir kapsama alanı sunar ve 24 km'nin üzerindeki irtifalardaki hedefleri engelleyebilir. Almanya, Güney Kore, İsrail ve daha yakın zamanda Ukrayna dahil olmak üzere birçok ABD müttefiklerine hizmet veren Patriot, modern entegre hava savunmasının önemli bileşenlerinden kabul ediliyor.

Öte yandan Romanya, Ekim 2024'te Rusya'nın yoğunlaşan hava saldırılarına yanıt olarak Patriot sistemlerinden birini Ukrayna'ya transfer ederek komşularıyla dayanışmasını gösterdi. Yüksek Ulusal Savunma Konseyi tarafından onaylanan bu karar, Romanya'nın hava savunma yeteneklerinin ve NATO birlikte çalışabilirliğinin sürdürülmesini sağlayarak ABD ile yakın koordinasyon yoluyla yedek sistemler tedarik etme çabalarıyla birlikte geldi.

Askeri yönün ötesinde Patriot sisteminin Romanya'ya konuşlandırılması endüstriyel işbirliğiyle birlikte gerçekleşiyor. Raytheon, ülkenin savunma sanayi üssünü desteklemek ve bakım ve lojistik kabiliyetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için yerel Rumen şirketleriyle işbirliği yapıyor. Bu yaklaşım, üye devletler arasında teknolojik özerkliği güçlendirmeye yönelik daha geniş NATO stratejileriyle uyum gösteriyor.

Bu yeni satışın onaylanması, Doğu Avrupa'daki giderek karmaşıklaşan güvenlik ortamında NATO'nun kolektif caydırıcılık çabalarını desteklerken Romanya'nın hava savunma yeteneklerini sürdürülebilir şekilde güçlendirmeyi amaçlayan tutarlı bir stratejik yaklaşımın parçası olarak yorumlandı.