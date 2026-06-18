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Dünya

Toplam değeri 996 milyon dolar! Ukrayna'ya tam 150 bin dron tedarik edilecek

İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, ülkesinin Ukrayna'ya 150 bin dron tedarik edeceğini açıkladı. Söz konusu tedarikin maliyetinin ise 996 milyon dolar olduğu açıklandı.

IHA18 Haziran 2026 Perşembe 17:05 - Güncelleme:
Toplam değeri 996 milyon dolar! Ukrayna'ya tam 150 bin dron tedarik edilecek
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İngiltere Savunma Bakanı Dan Jarvis, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda konuştu. Jarvis, ülkesinin 2026 yılı sonuna kadar Ukrayna'ya 996 milyon dolar değerinde 150 bin dron tedarik edeceğini açıkladı.

Söz konusu dronlar, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı 3 milyar dolarlık kredi ile finanse ediliyor. Dondurulmuş Rus devlet varlıklarından elde edilen gelirlerle desteklenen kredi ile Ukrayna'ya ayrıca 350 adet hava savunma füzesi ve radar sistemleri de tedarik edilecek.

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