13 Ağustos 2025 Çarşamba
Dünya

Toplam maliyeti 3,8 milyar dolar! F-16 filosu için anlaşma imzalandı

F-16 savaş uçaklarının tamamını Blok 72 Viper'e yükseltmek için ABD ile 3,8 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandı. Bölgede önemli bir hava üstünlüğü sağlayacağı ifade edilen anlaşmanın, 48 F-16C/D savaş uçağının tamamını kapsayacağı ifade edildi.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 22:39
Polonya, F-16 savaş uçaklarının tamamını Blok 72 Viper'e yükseltmek için ABD ile 3,8 milyar dolar değerinde sözleşme imzaladı. Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, Polonya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi nedeniyle askeri modernizasyon çabalarını yoğunlaştırdı.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, imza töreninde yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan 3,8 milyar dolar değerindeki modernizasyon anlaşmasının ülkenin 48 F-16C/D Block 52+ uçağının tamamını kapsayacağını söyledi.

"MODASI GEÇMEYECEK"

20 yılı aşkın süre boyunca kullanılan söz konusu uçaklara pilotların büyük bir yakınlık duyduğunu belirten Kosiniak-Kamysz, "Bu uçak asla sıkıcı hale gelmeyecek, modası geçmeyecek. Her zaman daha yeni, daha üstün ve geliştirilmiş versiyonları olacak." dedi.

Kosiniak-Kamysz, mevcut C/D uçakların çok iyi olduğunu ancak 20 yılın ardından ülkenin güvenliğine yönelik tehditler karşısında yetersiz kaldığını kaydetti.

Bu yıl Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 4,7'sini savunmaya ayıran Polonya, gelecek yıl bu oranı yüzde 5'e çıkarmayı hedefliyor.

POLONYA İLK ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK

Polonya hedefini gerçekleştirirse, haziran ayındaki tarihi NATO zirvesinde ittifak üyelerinin uzlaştığı, savunma harcamalarına ayırdıkları payı GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma hedefine ulaşan ilk ülkelerden biri olacak.

Öte yandan haberde, Polonya'nın tank sayısının 2030 yılına kadar İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın toplamından fazla olacağına vurgu yapıldı.

