Belçika, yeni Savunma Bakanı Theo Francken'in liderliğindeki 36 milyar euroluk askeri yatırım stratejisinin bir parçası olarak 10 NASAMS bataryası satın alarak kara tabanlı hava savunma yeteneklerini yeniden inşa etmeyi planlıyor.

Belçika, savunma harcamalarını artırmak için bir iç anlaşmaya vardı. Yeni plan, NATO tarafından tanımlanan sistemleri karşılamayı ve müttefiklere Belçika'nın ittifak yükümlülüklerine uyumu konusunda güvence vermeyi amaçlıyor. 2035'e kadar sözleşmeye bağlanması planlanan toplam 36 milyar euroluk satın alımdan 28 milyar euronun etkili bir şekilde harcanacağı ve yeni hava savunma sistemlerinin ordunun gücüne güç katacağı ifade edildi.

Bundan önce Belçika, esas olarak 14. Hava Savunma Topçu Alayı tarafından yönetilen uzun menzilli Nike Hercules pilleri, orta menzilli MIM-23 Hawk sistemleri, kısa menzilli Roland füzeleri, Bofors L70 uçaksavar silahları ve Mistral MANPADS'i içeren katmanlı bir sistem işletiyordu. 2010'ların sonuna gelindiğinde, Belçika'nın ulusal hava savunması neredeyse tamamen F-16 savaş uçaklarına ve NATO Entegre Hava Savunma Sistemi'ne (NATINADS) dayanıyordu ve bu durum ülkeyi gerçek bir karadan havaya füze savunma sisteminden yoksun bırakıyordu.

HER BİRİ 10 BATARYADAN OLUŞUYOR

NASAMS tedariki, her biri dört fırlatıcıyla donatılmış olduğu bildirilen on bataryadan oluşacak. Bu sistem, ulusal hava savunma kapsamını yeniden tesis etmeye ve Belçika'nın hava sahasının korunması için Hollanda kuvvetlerine olan mevcut bağımlılığını gidermeye hizmet edecek. Kara tabanlı hava savunma yatırımı 4 milyar euro olarak bütçelendirildi ve yalnızca NASAMS sistemlerini değil, aynı zamanda uzun vadeli operasyonel desteği de içeriyor. Belçika'nın NASAMS'ı seçmesi, onu halihazırda sistemi işleten Hollanda, İspanya, Norveç ve Litvanya gibi diğer NATO ülkeleriyle uyumlu hale getiriyor.

Sistemin modüler yapılandırması, NATO'nun komuta ve kontrol çerçeveleri içinde entegrasyonu mümkün kılıyor. Hollanda'nın 40 yıllık Patriot bataryalarının planlanan değiştirilmesi gibi gelecekteki ortak ihaleler, Belçika katılımını içerebilir. Belçikalı yetkililer, sistem seçiminde tutarlılığa ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, hava savunma tedarikinde Hollanda ile işbirliği yapıp daha sonra farklı bir sistem seçmenin operasyonel olarak mantıklı olmayacağını belirttiler. Bu niyetlere rağmen, özellikle sistemin Norveç ve Amerikan kökenleri göz önüne alındığında, Belçika için sınırlı endüstriyel getiri konusunda endişeler dile getirildi.

PATRİOT GİBİ UZUN MENZİLLİ SİSTEMLERLE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİ DESTEKLER

Norveçli Kongsberg Defence & Aerospace şirketi ve Amerikan Raytheon tarafından geliştirilen NASAMS, modüler ve dağıtılmış kısa ila orta menzilli bir hava savunma sistemidir. İHA'lar, helikopterler, seyir füzeleri ve sabit kanatlı uçaklar dahil olmak üzere çeşitli hedeflere saldırabilir. Sistem, AIM-120 AMRAAM ve AMRAAM-ER füzelerinin yüzeyden fırlatılan versiyonlarını kullanır; ikincisi yaklaşık 50 kilometrelik maksimum menzil ve 35 kilometreden fazla bir müdahale irtifası sağlar. Ayrıca AIM-9X Sidewinder'ı da destekler. Fırlatıcılar genellikle çekilir ve her biri altı füze taşıyabilir. Algılama, 120 kilometreye kadar izleme menziline sahip AN/MPQ-64F1 Sentinel radarları tarafından gerçekleştirilir. MSP500 ve MSP600 gibi Ateş Dağıtım Merkezleri (FDC'ler) ve elektro-optik sensörler, komuta ve kontrol sağlar ve pasif hedeflemeyi mümkün kılabilir. Sistem, hem merkezi hem de dağıtılmış kontrolü destekleyerek mobil varlıklarla geniş alanlara dağıtım yapılmasını sağlar. En son sürüm olan NASAMS 3, Link 16 kullanma yeteneğini içerir ve Patriot gibi uzun menzilli sistemlerle birlikte çalışabilirliği destekler.

Bakan Francken, Washington'dan NASAMS ve F-35 bileşenlerinin İtalya'da monte edileceğine dair güvence alırken, CD&V ve Les Engagés gibi bazı siyasi partiler, özellikle Başkan Donald Trump yönetimi altında olası ABD-AB ticaret gerginlikleri ışığında şüpheci kalmaya devam ediyor. Bu, ana muharebe tankları gibi yüksek değerli savunma alımlarının zamanlaması ve endüstriyel getirisi konusunda endişeleri artırdı. Bununla birlikte, Belçika askeri yetkilileri, özellikle Belçika'nın NATO karargahına ev sahipliği yapan ülke rolü göz önüne alındığında, ulusal hava savunma yükümlülüklerini ihmal etmenin operasyonel ve diplomatik riskler taşıyabileceğini savunuyorlar.

YENİ EĞİTİM HATLARI KURULACAK

4 milyar euroluk NASAMS paketi ve daha geniş hava savunma yatırımları operasyonel gerekliliklerle uyumlu olsa da, bunların mali sürdürülebilirliği henüz çözülmemiştir. Hükümet 2025 için yalnızca tek seferlik gelir kaynakları ve ek borç ihracı kullanarak geçici bir bütçe artışı sağlamıştır. Savunma Bakanlığı, tedariklere ek olarak personel yapılarını yeniden kurmak, hava savunma alayları için altyapı inşa etmek ve tükenen mühimmat envanterlerini yenilemek için fonlara ihtiyaç duyulacağını belirtmiştir. NATO, Belçika'nın taahhüdünün yalnızca donanım satın alımlarına değil, aynı zamanda kalıcı kuvvet hazırlığına da yansımasını beklemektedir. Tüm savunma planının tahmini yıllık maliyeti GSYİH'nın yaklaşık %0,5'idir. Belçikalı yetkililer, yapısal fon reformları olmadan, gelecekteki yatırım döngülerinin kesintilerle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıyor, çünkü mevcut bütçe çerçevesi yalnızca 2025 için artan askeri harcamaları güvence altına alıyor ve büyük ölçüde tek seferlik gelirlere ve yeni kamu borcuna güveniyor.

Belçika Silahlı Kuvvetleri'nin NASAMS operatörleri için muhtemelen Norveç veya Hollanda ile ortak eğitim programları da dahil olmak üzere yeni eğitim hatları kurması gerekecektir. Görüşmeler ilerledikçe hükümet, NASAMS pillerinin edinilmesinin tek seferlik bir olay olmadığını, ulusal savunma politikasında kalıcı bir değişimin parçası olduğunu göstermeyi amaçlıyor.