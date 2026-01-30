İSTANBUL 13°C / 6°C
  Toplu grev kararı aldılar: Almanya'da ulaşım krizi
Dünya

Toplu grev kararı aldılar: Almanya'da ulaşım krizi

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenleri daha iyi çalışma koşullarına zorlamak amacıyla belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışanları, 2 Şubat'ta bir günlük uyarı grevine gitmeye çağırdı.

AA30 Ocak 2026 Cuma 16:20 - Güncelleme:
Toplu grev kararı aldılar: Almanya'da ulaşım krizi
Ver.di'den yapılan açıklamada, yerel toplu taşıma araçlarında işverenlerle yürütülen "daha iyi çalışma koşulları ve adil ücret" kampanyası kapsamında, grevin 2 Şubat saat 03.00'ten 3 Şubat saat 03.00'e kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, grev çağrısının bugüne kadar yapılan müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi üzerine alındığı ifade edilerek "Daha iyi çalışma koşullarını ve adil ücreti reddedenler, toplu taşımaya bağımlı olan birçok insanı haklarından mahrum bırakıyor." denildi.

Sendika, işverenlerin müzakerelerde hemen hemen her türlü iyileştirme talebini geri çevirdiğini vurguladı.

Aşağı Saksonya eyaletinde yaklaşık 5 bin çalışan için "barış yükümlülüğünün" devam etmesi nedeniyle bu bölge, grev kapsamı dışında tutuldu.

Grev nedeniyle pazartesi günü Almanya'nın birçok bölgesinde otobüs, metro ve tramvay seferlerinin durması bekleniyor.

Grevin, ülke genelinde yaklaşık 150 belediye ulaşım şirketini kapsaması öngörülüyor.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Belediye toplu taşıma şirketlerinde çalışan yaklaşık 100 bin personel adına müzakere yürüten Ver.di; haftalık çalışma saatlerinin kısaltılması, dinlenme sürelerinin uzatılması, vardiya sürelerinin düzenlenmesi, gece ve hafta sonu çalışmaları için daha yüksek prim ödenmesini talep ediyor.

Popüler Haberler
