İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2022 Cumartesi / 16 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7905
  • EURO
    16,393
  • ALTIN
    913.933
  • BIST100
    2144.26
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Toplu mezar bulundu! İddialar üzerinde duruluyor
Dünya

Toplu mezar bulundu! İddialar üzerinde duruluyor

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ dönemine ait olduğu düşünülen 30 cesedin olduğu yeni bir toplu mezar daha bulundu.

IHA19 Mart 2022 Cumartesi 17:07 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 17:12
ABONE OL

Irak'ın Musul kentinde yeni bir toplu mezar tespit edildi. Musul Sivil Savuma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Musul'un batısında yer alan Rifai semtindeki bir ilkokul binasının yakınlarında 30 cesedin yer aldığı bir toplu mezarın bulunduğu bildirildi. Cesetlerin Musul'u Kurtarma Operasyonu sırasında öldürülen sivillere ait olduğu belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ, 2017 yılının sonunda Irak'tan çıkarılmasına rağmen örgütün uyuyan hücreleri zaman zaman Irak güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan saldırı düzenliyor.

DEAŞ, 2014'te Selahaddin ve Anbar kentlerinin tamamını ele geçirmiş ve 2014-2017 yılları arasında örgütün kontrolü altında kalan Musul'daki birçok yerde toplu mezarlar bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.