Büyükelçi Kalandia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye-Gürcistan ikili ilişkilerine ve Gürcistan'ın Bağımsızlık Günü'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir yıldır Türkiye'de görev yapan Kalandia, bu sürede Türkçe öğrenmeye başladığını ve ülkesini burada temsil etmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Kalandia, Türkiye ve Gürcistan'ın sadece stratejik partner olmadığının, çok yakın iki dost olduğunun altını çizerek, çeşitli alanlarda birbirine bağlı, Karadeniz Bölgesi'nde ve Güney Kafkasya'da barış ile istikrarı destekleyen iki ülke olduğunu vurguladı.

Değişen dünyada bunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Kalandia, barışı ve istikrarı desteklemenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Kalandia, "Barış olmadan gelişemeyiz, bu yüzden hepimizin barışa ihtiyacı var. Bu konuda Türkiye ile birçok ortak noktamız var." dedi.

Türkiye'nin Gürcistan için stratejik bir müttefik ve en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Kalandia, iki ülke arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin mükemmel olduğunu söyledi.

Türkiye ile güçlü ortaklık önemli Kalandia, iki ülke arasında yapılan üst düzey temaslara değinerek, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze'nin Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü hatırlattı.

Temasların "çok verimli ve anlamlı" olduğunu kaydeden Kalandia, "Umarım, daha sonra bu üst düzey diyaloğun somut sonuçlarına şahit oluruz." dedi.

Kalandia, 2025'te Türkiye'den Gürcistan'a ve Gürcistan'dan Türkiye'ye 100'den fazla resmi ziyaret yapıldığına, bunun da yakın işbirliğini ve çok taraflı bağların önemini yansıttığına dikkati çekti.

GÜRCİSTAN İÇİN EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞI

Türkiye'nin Gürcistan için en büyük ticaret ortağı olduğunu yineleyen Kalandia, "Önümüzdeki yıllarda ortak çabalarla ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı umuyoruz. Gürcistan için Türk pazarı çok önemli." diye konuştu.

Kalandia, Gürcistan hükümetine, Türk hükümetine ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk tarafının Gürcistan balının Türk pazarına ithalatına izin verme kararı dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Büyükelçi Kalandia, bunun, Gürcistan ürünlerinin Türk pazarındaki bilinirliğini artıracağını ve ikili ticareti güçlendireceğini kaydederek, "Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin önceliklerinden biri de Gürcistan ürünlerinin Türk pazarına ihracatını artırmaktır." dedi.

Türkiye'ye 'stratejik proje' daveti Ticaret Bakanlığı dahil olmak üzere ekonomi odaklı bakanlıklarla aktif işbirliği içinde olunduğunu söyleyen Kalandia, "Ortak çabalarımızla somut sonuçlar elde edeceğimizden eminim" ifadesini kullandı.

Kalandia, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) kesinlikle çok önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

ANKARA-TİFLİS DİREKT UÇUŞLARININ YENİDEN BAŞLAMASI

Kalandia, son bir yılda iki ülke arasında gösterilen ortak çabadan elde edilen başarılardan birinin Ankara-Tiflis arasında direkt uçuşların yeniden başlatılması olduğunu söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Geçen yıl ağustosta Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın (Mikheil Kavelaşvili) ziyareti sırasında iki taraf arasında nihai karar alındı ve artık iki başkent doğrudan uçuşlarla birbirine bağlanmış oldu." diyen Kalandia, bu durumun yalnızca turizmi değil, farklı insanlar arası etkileşimi de teşvik edeceğini kaydetti.

Kalandia, "Gürcü Kültür Günleri" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser düzenlendiğini ve bu özel günü burada başarılı bir etkinlikle kutlama imkanı bulduğunu anlattı.

GÜRCİSTAN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ

Ülkesinin Bağımsızlık Günü'ne ilişkin konuşan Kalandia, 26 Mayıs'ın tüm Gürcüler için çok özel bir gün olduğunu belirtti.

Kalandia, "Bu vesileyle, hem ülke içinde hem de yurt dışında yaşayan tüm Gürcüleri bu çok özel günde tebrik etmek istiyorum." dedi.

Bu yıl, Gürcistan Birinci Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 108. ve Gürcistan'ın bağımsızlığının yeniden kazanılmasının 35. yıl dönümünün kutlanacağını belirten Kalandia, Türkiye'nin Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden olduğunu anımsattı.

Bunun, ikili işbirliğinin ve stratejik ortaklığın önemini bir kez daha yansıttığının altını çizen Kalandia, "Gürcüler olarak, barışın değerini ve savaşın bedelini biliyoruz. Gürcistan toprakları, Rusya'nın tam ölçekli saldırısından sonra 2008'den beri işgal altında ve biz bu işgali kesinlikle kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Kalandia, buna verilecek cevabın, Gürcistan'ı geliştirmek, ülkesinin sürdürülebilir kalkınmasını demokrasi ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek ve tüm işbirliği içinde olunan ülkelerle ikili ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek olduğunu, bu noktada Türkiye'nin çok önemli bir rolü olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi, "Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteği ve Karadeniz ile Güney Kafkasya bölgesindeki barış sürecine verdiği önemli destekten dolayı Türk hükümetine minnettarım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN, DOĞU VE BATI ARASINDA DOĞAL GEÇİŞ NOKTALARI

Kalandia, ülkesinin ve Türkiye'nin, Doğu ile Batı arasında doğal geçiş noktaları olduğunu belirterek, "Gürcistan ve Türkiye, Trans-Hazar Ekonomi Koridoru'nda, yani Orta Koridor'da kilit ülkeler. Tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve bağlantıların gelişmesi modern çağda çok önemli bir rol oynuyor. Bu bağlamda, Gürcistan çok önemli, çünkü biz de doğu ve batı arasında bir kavşakta yer alıyoruz." diye konuştu.

Bölgesel ve küresel ekonomik projelere dahil olmanın çok önemli olduğunu söyleyen Kalandia, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye ile, küresel bağlantıyı destekleyen ve teşvik eden üç ülkeyiz ve Orta Koridor bu konuda en önemli rollerden birini oynamakta. Orta Asya ve Güney Kafkas ülkeleri de dahil olmak üzere 8 ev sahibi ülke için küresel ekonomik rotalara kritik erişim sağlıyoruz. Gürcistan, hem Avrupa Birliği hem de Çin ile serbest ticaret anlaşmaları olan bölgedeki tek ülkedir. Ayrıca, ABD, Kanada, Japonya dahil olmak üzere tercihli pazarlarımız var ve bunları sonuçlandırma aşamasındayız. Dolayısıyla, sadece bir merkez olmayı değil, kıtaları, pazarları, fikirleri birbirine bağlayan, tedarik zincirinin her aşamasında değer katan çok boyutlu ve çok fonksiyonlu bir merkez olmayı hedefliyoruz."

Kalandia, Gürcistan ve Türkiye arasındaki ikili ve çok taraflı işbirliği açısından iki ülkenin medeniyetleri, pazarları, insanları ve fikirleri birbirine bağladığı gerçeğini vurgulamanın önemli olduğunu kaydederek ilerleyen yıllarda bu konuda somut başarılara imza atılacağından emin olduğunu söyledi.