Törenle evlendirilen kurbağalar boşandı
HİNDİSTAN'DA iki kurbağa,Temmuz ayında, Hindu yağmur tanrısı Rab Indra'yı yatıştırmak ve kuraklık çeken Bhopal'a iyilik ve yağış getirmek için evlendirildi. Ancak kısa süre sonra yoğun yağışlar sonucu sel felaketi yaşanınca bu sefer evlendirilen kurbağalar boşandırıldı.
- STAR
Kurbağaların düğününden bu yana, Madhya Pradesh daha önceki yıllara oranla yüzde 26 daha fazla yağmur yağdı. Rekor yağışlardan sonra eyalet genelinde su baskınları yaşandı. Öyleki Bhopal Kaliyasot Barajı ve Bhadbhada Barajı kapakları açılırken, Kolar Barajı'nın kapaklan ise üç yıl sonra ilk kez açıldı. Bunun üzerine Indrapuri bölgesindeki Om Shiv Seva Shakti Mandalının üyeleri, kurbağaları ilahiler eşliğinde sembolik olarak boşadı. Ancak meteoroloji yetkililerine göre yağışlar dört gün boyunca devam edecek.
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