Torkham Sınır Kapısı'nda gerilim! İki ülke karşılıklı ateş açtı

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nda gece Afgan ve Pakistan sınır kuvvetlerinin karşılıklı ateş açtıklarını bildirdi.

Şiddetli çatışmanın yol açtığı izdihamda bir kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkili, kurşun isabet eden bir kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkili, sınır kapısının kapatılmasının iki ülke arasındaki ticarette günlük yaklaşık 3 milyon dolarlık kayba yol açtığını ifade etti.

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, yeni bir kontrol noktasının inşası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 21 Şubat'ta kapatılmıştı.

Bunun üzerine sınırın her iki tarafında binlerce tır sürücüsü mahsur kalmıştı.

- PAKİSTAN-AFGANİSTAN SINIRI

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor. Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki Torkham ve Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak sınır kapıları, iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.

İki ülkenin güvenlik güçleri arasında sınırda zaman zaman silahlı çatışma ve ölümlere varan gerilimler oluyor.

Bu çatışmalardan sonra sınır kapılarında yaşanan aksilikler, özellikle denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ı ekonomik açıdan olumsuz etkiliyor.