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Dünya

Tornike Rijvadze istifa etti

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze istifa ettiğini duyurdu.

AA4 Nisan 2025 Cuma 10:21 - Güncelleme:
Tornike Rijvadze istifa etti
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Rijvadze, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirtti.

Yaklaşık 7 yıldır Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı olarak görevde bulunduğunu dile getiren 36 yaşındaki Rijvadze, "Artık yeniliğin zamanı geldi ve bir sonraki başkana başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Rijvadze, iktidardaki "Gürcü Hayali Partisinin" üyesi kalmaya devam edeceğini belirterek, destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Ülkenin Acara bölgesinde 1989'da doğan Rijvadze, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı olarak 21 Temmuz 2018'de göreve başlamıştı.

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