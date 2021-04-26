İSTANBUL 17°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2021 Pazartesi / 14 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3094
  • EURO
    10,0512
  • ALTIN
    474.704
  • BIST100
    1367.75
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Total, terör saldırıları sonrası Mozambik tesislerindeki çalışanlarını geri çekti
Dünya

Total, terör saldırıları sonrası Mozambik tesislerindeki çalışanlarını geri çekti

Fransız petrol devi Total, Ensar'ul Sunna terör örgütünün Mozambik'in Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırıları sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden çektiğini duyurdu.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 13:34 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:35
ABONE OL

Total tarafından yapılan yazılı açıklamada, "mücbir sebep" nedeniyle bu kararın alındığı vurgulandı.

Açıklamada, Mozambik halkı ve hükümetiyle dayanışma vurgulanarak, ülkenin bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla, Cabo Delgado'daki güvenlik ve istikrarın tekrar sağlanabileceği kaydedildi.

- Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik'te, Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 700 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.