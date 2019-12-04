İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7495
  • 6,3868
  • 273.087
  • 107635
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin merkezinde Sikke yolu üzerinde bulunan UMH Başkanlık Konseyi Merkezi içinden silah sesleri geliyor.

Başkanlık Konseyi korumaları ile merkezi basan silahlı milisler arasında çatışmalar yaşandığı ve merkezin önünde zırhlı araçların bulunduğu ifade ediliyor.

Gelişmelere ilişkin UMH'den henüz bir açıklama yapılmadı. Hafter birliklerinden Trablus'a top atışı Öte yandan askeri kaynakların ifadesine göre, Halife Hafter'e bağlı birlikler tarafından öğleden sonra Trablus'a yönelik top atışları başlatıldı.

Başkenti sarsan top atışlarına, uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güçler tarafından karşılık verildi.

Kılıçdaroğlu ´iş istedi kolu kırıldı´ demişti... Yalanı böyle ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı, polisi de bıçakladı: İşte o anlar...

Ceren Özdemir'in katil zanlısı yakalandı, polisi de bıçakladı: İşte o anlar...

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

Trablus'ta Başkanlık Konseyi Merkezi'ne silahlı saldırı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Liderler Trump hakkında konuşurken yakalandı! O anlar zirveye damga vurdu

Türkiye'yi dehşete düşüren cinayet! Son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'yi dehşete düşüren cinayet! Son görüntüleri ortaya çıktı

NATO duyurdu: O savunma planı kabul edildi

NATO duyurdu: O savunma planı kabul edildi

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Mehmetçiğin gücüne güç katıyor... 54. ATAK görev başında

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

Ceren´in son anları kamerada

Ceren´in son anları kamerada

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

İşte Başkan Erdoğan'ın Londra'da liderlere verdiği o kitap

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Kim yine 'kutsal dağda' beyaz at sırtında görüntülendi

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

Sörloth'un babası ve hocası Ünal Karaman aynı top için kapışmış! İşte o an!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA