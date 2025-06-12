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Dünya

Trablus'ta olayları yatıştıracak imza: Silahlı unsurlar kentten ayrılacak

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Libya ordusu başkomutanı sıfatıyla başkent Trablus'tan polis ve jandarma dışında her türlü silahlı unsurun çıkması yönünde kararname yayımladı.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Trablus'ta olayları yatıştıracak imza: Silahlı unsurlar kentten ayrılacak
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Libya Başkanlık Konseyi, Menfi'nin başkentteki silahlı unsurların düzenlenmesi ile ilgili imzaladığı kararnameyi paylaştı.

Trablus'ta polis ve jandarma dışındaki tüm silahlı unsurların varlığının yasaklandığı belirtilen kararnamede şu ifadelere yer verildi:

"Bu kararın hükümleri uyarınca, başkent Trablus'ta her türlü silahlı görünüm yasaktır. Başkent içinde askeri araçların hareketi her türlü bahaneyle yasaktır. Başkent içinde güvenliği kontrol etmek ve uygulamak Trablus Emniyet Müdürlüğü ve Askeri Polis'e emanet edilmiştir."

Menfi'nin kararnameyi yayınlamasının ardından başkent Trablus'taki Rada milis grubunun araçları dahil çok sayıda askeri araç şehir dışına, karargahlarına dönmeye başladı.

TRABLUS'TAKİ OLAYLAR

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Birimi'nin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığını belirtmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

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