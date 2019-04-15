11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8028
  • 6,565
  • 240.24
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trablus'taki güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta olağanüstü hal kapsamında güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mebruk Abdulhafiz düzenlediği basın toplantısında, güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını söyledi.

Sözcü, Albdulhafiz, İçişleri Bakanlığı'nın emniyet birimlerine Trablus'un güvenliğini tehdit eden tüm girişimlere karşı konulması ve bu hususta gereken önlemleri almaları talimatı verdiğini belirtti.

Abdulhafiz, Bakanlığın Trablus Emniyet Müdürlüğü denetiminde, ilk yardım ve acil durum birimleriyle Libya Kızılayı'nın iş birliğinde başkentte güvenliğin sağlanması, çatışma alanlarında kalan halkın kurtarılması ve güvenlik koridorları açılması için ortak güvenlik planı geliştirdiğini söyledi.

Trablus'taki güvenlik uygulamalarının doğru bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Abdulhafiz, uluslararası toplumu ahlaki ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeye ve Halife Hafter güçlerinin ihlallerine karşı tutumlarını açıkça ortaya koymaya çağırdı.

Abdulhafiz, Ras Cedir ve Vazin sınır kapıları ile Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı da olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan saldırıyı düzenleyen tarafın (Hafter güçleri) sorumlu olduğunu duyurmuştu.

Başkent Trablus etrafında 11 gündür devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Sosyal medyanın en sevimli hırsızları

Sosyal medyanın en sevimli hırsızları

Kilosu 100 lira! Onu bulan yaşadı

Kilosu 100 lira! Onu bulan yaşadı

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA